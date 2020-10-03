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Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kalespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

ECZACIBAŞI VİTRA, MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ÇAN GENÇLİK KALESPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Spor 03.10.2020, 16:31
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Sultanlar Ligi: Çan Gençlik Kalespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çan Gençlik Kalespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: Çan Şehit H. İbrahim Eriç

Hakemler: Arzu Uzatoz xx, Barış Karakoyun xx

Çan Gençlik Kalespor: Sıla x, Souza x, Hande x, Borgo x, Braga x, Emine x, Dilara (L) x, Dilan x, Simay x, Elif x

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic xx, Saliha xx, Ogbogu xx, Melis xx, Thompson xx, Beyza xx, Simge (L) xx, Hande xx, Boskovic xx, Elif x, Yasemin x

Setler: 0-3 (19-25, 21-25, 14-25)

Süre: 77 dakika (27, 27, 23)

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