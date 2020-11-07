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Sultanlar Ligi: Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ BİRİNCİ DEVRE SON HAFTA MAÇINDA BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS’A KONUK OLAN ECZACIBAŞI VİTRA, SAHADAN 3-0 GALİP AYRILDI.

Spor 07.11.2020, 17:43
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Sultanlar Ligi: Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Misli.com Sultanlar Ligi birinci devre son hafta maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Birinci set Eczacıbaşı VitrA’nın 25-15 üstünlüğüyle tamamlanırken, setin en skoreri 3 atak, 2 servis ve bir de blok sayısıyla genç smaçör Saliha Şahin oldu. Konuk ekip ikinci sette de rakibine şans tanımadı ve 25-16 kazandı. Turuncu-beyazlıların genç pasörü Elif Şahin aldığı 5 sayı ile bu sete damga vurdu. Eczacıbaşı’lı oyuncular, bir sonraki seti ise 25-10 alarak maçı bitirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi 16 sayıyla Saliha olurken, turuncu-beyazlılar toplamda 11 servis sayısı elde etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral

Beylikdüzü V.İ.: Dilara, Nazlı, Deniz, Fatma, Zekiye, Gözde, Buse (L), Bade, Açelya.

Eczacıbaşı VitrA: Elif, Saliha, Merve, Melis, Fatma, Yasemin, Melisa (L).

Setler: 0-3 (15-25, 16-25, 10-25)

Süre: 64 dakika (22,21,21)

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