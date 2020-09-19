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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 0

SULTANLAR LİGİ 2020-2021 SEZONU 3. HAFTA KARŞILAŞMASINDA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, SAHASINDA İLBANK’I 3-0’LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Spor 19.09.2020, 17:58
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 0

Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu 3. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında İlbank’ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Rachael, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

İlbank: Ceyda, Birgül, Eylül, Melda, Ceren Çınar, Ceren Karagöl, Yaprak, Ceren Önal, Tuğçe, Yasemin, Yağmur, Ezgi

Antrenör: Mehmet Duygun

Setler: 25-19, 25-23, 27-25

Süre: 99 dakika (29, 33, 37)

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