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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:3 - GALATASARAY HDI SİGORTA:2

Spor 11.09.2020, 21:53
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

2021 sezonu açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Alexis, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Ece, Sude, Alesia

Antrenör: Ataman Güneyligil

Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13

Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)

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