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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş : 0

SULTANLAR LİGİ 2020-2021 SEZONU 7. HAFTA KARŞILAŞMASINDA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, SAHASINDA AĞIRLADIĞI BEŞİKTAŞ'I 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Spor 03.10.2020, 17:16
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş : 0

Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Adams, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Beşiktaş: Sinem, Ezgi Derin, Ece, Seda, Göknur, Deniz, Sude, Ezgi Dilik, Erce, Rida, Seray, Bengisu

Antrenör: Suphi Doğancı

Setler: 25-15, 25-13, 25,17

Süre: 74 dakika (24, 23, 27)

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