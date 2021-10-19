banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beşiktaş - Sporting CP maçından en ilginç kareler
Beşiktaş - Sporting CP maçından en ilginç kareler
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Mert Grup Sigorta: 3

Sultanlar Ligi 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta’ya 3-2 mağlup oldu.

Spor 19.10.2021, 22:11
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Mert Grup Sigorta: 3

Sultanlar Ligi 2021-2022 Sezonu 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Mert Grup Sigorta’ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör-Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Mert Grup Sigorta: Gizem, Defne, Gonzales, Alara, Özge Nur, Miroslava, Seda, Selin, Ayça, Olga, Merve, İkbal, Cansu

Antrenör: Nahit Cantürk

Setler: 26-24, 25-17, 24-26, 25-27, 9-15

Süre: 153 (34, 27, 35, 36, 21)

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2