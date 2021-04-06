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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Sultanlar Ligi’nde play-off 5-6’ıncılık etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Spor 06.04.2021, 19:27
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Sultanlar Ligi’nde play-off 5-6’ıncılık etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Nilüfer Belediyespor: Fulden, Aslı, Merve Nezir, Sıla, Buse Ünal, Merve Tanıl, Buse Kayacan, Aybüke, Sarah, Nazlıcan, Deniz, Yasemin, İsobel, Paula

Antrenör: Can Dehri Dehrioğlu

Setler: 21-25, 20-25, 25-21, 22-25

Süre: 114 dakika (26, 26, 30, 32)
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