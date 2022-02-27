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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında sahasında Fenerbahçe Opet’e 3-1 mağlup oldu.
Spor 27.02.2022, 17:25
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında sahasında Fenerbahçe Opet’e 3-1 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Fenerbahçe Opet: Gizem, Beliz, Cansu, Meliha, Arina, Naz, Cristina, Eda, Mina, Özay, Burcu, Buse, Teresa
Antrenör: Zoran Terzic
Setler: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25
Süre: 105 (27, 25, 29, 24)