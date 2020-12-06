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Sultanlar Ligi: Aydın BBS:3 - Sistem9 Yeşilyurt:2

Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Sistem9 Yeşilyurt’u 3-2 mağlup etti.

Spor 06.12.2020, 17:31
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Sultanlar Ligi: Aydın BBS:3 - Sistem9 Yeşilyurt:2
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Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Sistem9 Yeşilyurt’u 3-2 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Sistem9 Yeşilyurt: Duru, Crombe, Burcu, İrem, Derya, Buket, Ece, Bihter, Sude, Alexia, Lana, Derya, İlayda, Aybüke

Antrenör: Mehmet Kamil Söz

Setler: (20-25), (25-23), (17-25), (25-09), (16-14)

Süre: 125 dk. (26,26,29,24,20 )
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