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Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 3 - Kuzeyboru: 2
Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Kuzeyboru’yu 3-2 mağlup etti.
Spor 29.11.2020, 17:37
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Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Kuzeyboru’yu 3-2 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz-Ferhat Büyükpamukçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Kuzeyboru: Dilek, Sinem, Gorrel, Matea, Arelya, Dilara, Hümay, Annie, Sabriye, Merve, Ceren Nur, Boskovic, Arzum
Antrenör: Tuncay Öcal
Setler: 26-24, 25-18, 21-25, 23-25, 15-7Süre: 139 dk. (32, 28, 30, 33, 16)
12°
açık
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