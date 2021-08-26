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Süleyman Koç, BB Erzurumspor’da

BB Erzurumspor son olarak Adana Demirspor’da forma giyen Süleyman Koç’u transfer etti.

Spor 26.08.2021, 18:14
Süleyman Koç, BB Erzurumspor’da

BB Erzurumspor son olarak Adana Demirspor’da forma giyen Süleyman Koç’u transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Adana Demirspor’da forma giyen 32 yaşındaki Süleyman Koç’u kadrosuna kattı.

Koç geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 15 maça çıkarken takımı adına gol ve asist katkısı yapamamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor’umuza hoş geldin Süleyman Koç" notuyla duyurdu.

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