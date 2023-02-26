Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde milli güreşçi Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Ukraynalı Andrii Yatsenko’yu 12-11 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mısır’daki ranking serisine eleme turundan başlayan Soner Demirtaş, Kırgız rakibi Islambek Orozbekov’u 5-2 mağlup ederek 1/8 turuna yükseldi. 1/8 turunda İranlı Hossein Noorali Abouzaripashkolaei’yi de 5-2’lik skorla geçen Soner Demirtaş çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hintli Sagar Jaglan ile karşılaşan Soner, rakibine 6-0’lık üstünlük kurup adını yarı finale yazdırdı.

Süleyman Atlı, yarı finalde ABD’li Nicholas Raymond Suriano karşısında üstün bir mücadele sergileyerek minderden 9-3 galip ayrılıp finalde Ukraynalı Andrii Yatsenko’nun rakibi oldu.

Final müsabakasına iyi başlayan Süleyman Atlı, farklı bir üstünlük elde etse de son bölümde rakibinin farkı kapatmasına karşın müsabakadan 12-11 üstün ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.