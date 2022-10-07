Sular Sağlık Grubu, Alpedo Voleybol Takımının sağlık sponsoru oldu

Kahramanmaraş’ta Sular Sağlık Grubu; hastane, ambulans, doktor ve diğer sağlık tedarikleri için Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımına sponsor oldu.

Özel Sular Akademi Hastanesi’nde gerçekleşen imza törenine kadın voleybol kulübünün oyuncuları ve teknik ekip katıldı. Sporcularla konuşan Sular Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, kulüp başkanı Hüseyin Akkaya ile sağlık protokolünü imzaladı. Protokole göre sporculara Özel Sular Akademi ile Özel Vatan Hastanesinin tüm imkanları sunuldu. Kentte oynanacak olan maçlara ambulans ile doktor desteği de sağlanacak.

Sporculara verecekleri sağlık desteğinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Sular Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sular, “Spora destek her anlamda önemlidir. Biz Sular Akademi ve Vatan Hastanesi olarak kadın sporcularımıza destek olmak için protokol imzaladık. Takımımıza başarılar diliyoruz. Temennimiz birinci ligde mücadele etmek” dedi.

Başkan Hüseyin Akkaya ise, “Eğer kentimize hizmet edilmesi gerekiyorsa bunun yolu spor ve turizmden geçiyor. Bu şehrin tanıtımı ve genç neslini ileriye taşımak istiyoruz. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Sporculardan Esra Betül Çetin, “Sağlık sponsorluğu çok önemliydi çok teşekkür ederiz” dedi.