Suarez 2 hafta sahalardan uzak

tletico Madrid'e, Uruguaylı yıldız futbolcusu Luis Suarez'den kötü haber geldi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

La Liga'da hafta sonu Real Betis ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Madrid temsilcisinde Luis Suarez sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Uruguaylı yıldızın sol bacağında zorlanmaya bağlı kas sakatlığı yaşadığı ve 33 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BETIS VE EIBAR MAÇLARINDA YOK

Luis Suarez, ligde oynanacak Real Betis ve Eibar maçlarında forma giyemeyecek.

Ligde zirvede bulunan ve Real Madrid ile Barcelona'yla kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Atletico Madrid, 11 Nisan Pazar günü Real Betis'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

(Ensonhaber)