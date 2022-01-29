Sualtı Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul sebebiyle toplandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) yeni başkanı ile yeni yönetim kurulunun da seçileceği seçimli 5. Olağan Genel Kurulu Başladı. Genel Kurul’da mevcut başkan Şahin Özen ile Oğuz Aydın başkanlık için yarışacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) yeni başkanı ile yeni yönetim kurulunun da seçileceği seçimli 5. Olağan Genel Kurulu Başladı. Genel Kurul’da mevcut başkan Şahin Özen ile Oğuz Aydın başkanlık için yarışacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın konferans salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul’da seçim öncesi açıklamalarda bulunan mevcut başkan Özen, “Hep birlikte başarılarla taçlandırdığımız bu sürecin ardından aynı inanç ve heyecanla ortak amaçlar uğruna geleceğimize sahip çıkmak için yine var gücümle çalışacağımdan hiç birinizin şüphesi olmasın. Çalışmalarımıza aynı şevk ve ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Samimi, dürüst, ilkeli, hukuka bağlı, bilimsel, şeffaf ve profesyonel disiplin yaklaşımlarımızdan asla taviz vermeden, takım ruhuyla birlik ve beraberlikle etik değerler ve karşılıklı saygıyla çalışmaya devam edeceğimizin altını özellikle çizmek istiyorum” dedi.

“Gelecek günler adına sizlerin desteklerini talep ediyoruz”

Bir diğer aday Oğuz Aydın ise, gelecek günler adına destek talep ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Bilgi, birikim ve tecrübemizle camiamız için kullanacağımız; ben değil biz diyerek görev yapacağımız şeffaflığı, adaleti, yüksek katılımcılığı, başaranın yeniden şekilleneceği yeni bir dönem bizi bekliyor. Görev tebliğ edildiğinde ben ve çalışma arkadaşlarımız sürekli ne yapabiliriz? Sorusunun heyecanıyla camiamızı her geçen gün en yüksek seviyelere çıkaracağız” değerlendirmesinde bulundu.