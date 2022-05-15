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Sualtı hokeyinde olaylı madalya töreni

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinin final gününde, diskalifiye edilen takımlarda yarışan sporcuların aileleri, federasyon yönetimini protesto etti.

Spor 15.05.2022, 22:42
Sualtı hokeyinde olaylı madalya töreni

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinin final gününde, diskalifiye edilen takımlarda yarışan sporcuların aileleri, federasyon yönetimini protesto etti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvaya 8 ilden 28 takım katılım gösterdi. Müsabaka esnasında sporcularının lisansları konusunda sıkıntılar olduğu tespit edilen bazı kulüpler, yarışmadan diskalifiye edildi.

Aileler protesto etti

Sporcuların yoğun ilgi gösterdiği turnuvanın bugün final müsabakaları oynandı. Final müsabakalarının da tamamlanmasının ardından turnuvanın kapanışı için tören düzenlendi. Törende turnuvaya katılan bütün sporcular havuzun çevresinde yürürken, diskalifiye edilen takımın sporcuları ise binanın hemen karşısındaki kaldırımda bekledi. Madalya töreninden önce Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın’ın konuşma yapmak için mikrofonu eline almasıyla birlikte, turnuvadan diskalifiye edilen sporcuların aileleri protesto etmeye başladı. Islıklar ve ‘Yönetim istifa’ sloganlarıyla yapılan protesto ile birlikte, Aydın’ın konuşmasına izin verilmedi. Sesini duyurmaya çalışarak konuşmasına devam eden Aydın, bir süre zor anlar yaşadı. Konuşmasını tamamladıktan sonra yerine oturan Federasyon Başkanı Aydın’a ailelerin protestosu, madalya töreninde de devam etti. Program turnuvada dereceye giren kulüplerin sporcularına madalya ve kupalarının verilmesinin arından sona erdi.

Başkan Oğuz Aydın: "Bu faaliyetimize katılım çok yüksek oldu"

Düzenlenen turnuva ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası bizim 2022 yılı faaliyet programında yer alan bir turnuva. Bu faaliyetimize katılım çok yüksek oldu. Aynı zamanda bir ilke daha imza attık. U-15 sualtı hokeyinin küçük yaşlardaki tabana yayılmasıyla ilgili onun müsabakalarını da burada yapmış olduk. Müsabakaya katılan kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Burada katılım çok yüksek. Kadın ve erkek olmak üzere sadece büyüklerde 28 takım var. Ayrıca 8 tane de U-15 ile ilgili takımlar katıldı. Çarşamba günü bu işin hazırlığı, perşembe günü teknik toplantısıyla beraber yarışlar devam etti. Bugün de turnuvanın sonuna gelmiş durumdayız” şeklinde konuştu.

"Tarafsız ve adaletli bir şekilde işimizi yapmak zorundayız"

Yarışmadan ihraç edilen kulüplerle ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, "Kulüplerin bir takım itirazları olabilir. Bu itirazlarda gerek Merkez Hakem Kurulu, gerek federasyonumuzun disiplin kurulu da değerlendirmeler yapmış olabilir. Burada lisanslarla ilgili bir takım sıkıntılar olmasıyla birlikte, olayı bizim hukuk kuruluyla da görüştük, disiplin kurulunun da önerisiyle idari tedbir kararı verdik. O kulüplerimizi müsabakadan ihraç etmiş olduk ve bunun sonunda da disiplin kurulumuz gerekli kararları verecek. Hukuki süreç şu anda devam ediyor. Buradaki olay şu; 2022 yılında ODTÜ’de yapmış olduğumuz yarışmada Sualtı Hokeyi U-24 Türkiye Şampiyonası’nda oynamış olan sporcularımız, bu turnuvada başka kulübe lisans çıkartılarak yarıştırıldığı tespit edildi. Bu yıl bir kulüpte çıktıysa o yılı tamamlıyor olması lazım. Süreç bu şekilde. Olayları velilere de izah ettik. Veliler işin çok teknik kısmını bilemeyebilir. Duygusal davranıyor olabilirler ama bizim duygusal davranma gibi bir lüksümüz yok. Tarafsız, adaletli, ilkeli, hakkaniyetli bir şekilde işimizi yapmak zorundayız. Her kimin bu işte bir yanlışı, eksiği varsa disiplin kurulu bunun gereğini yapacaktır. Biz bu federasyonun 11 branşının hakkaniyetli, şeffaf yönetimi için buradayız. Biz asla kimsenin yanlış yapmasına, bize de yanlış yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

"Bize açıklama yapacak hiçbir yetkili bulamadık"

Çocuğunun da yarıştığı müsabakayı izlemek için Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’na gelen Serpil Balcı, sporcuların bir anda havuzdan çıkarılmasıyla birlikte neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Balcı, "Oğlum bu kulüpte yaklaşık 7 yıldır su altı hokeyi oynuyor. Cuma günü en son maçta oğlum ve takımı havuzda oynuyordu. Birden havuzda bir şeyler oldu. Ben de tribünden seyrediyordum. Çünkü son maçtı ve onu alıp eve gidecektik. Neler oluyor diye anlamaya çalıştım. Çocukların hepsi birden havuzdan çıkarıldı. Maskelerini, paletlerini gergin bir şekilde çıkardılar. Ne olup bittiğini anlayamadık. 5 dakika içinde havuzu terk edin dediler. Çocuklar daha duş bile almadan dışarıya çıkarıldı. Biz hala ne olduğunu anlayamadan havuzun merdivenlerinden çevik kuvvet gördük. ‘İhraç edildiniz, çocuklar içeriye alınmayacak’ dediler. Bununla ilgili bize açıklama yapacak hiçbir yetkili bulamadık. Bize yapılan şey sadece 1-2 çocuğun lisansında problem olduğu ki bunu da sonradan öğrendik, hukuksal açıdan danıştığımız yerler her şeyin doğru olduğunu da söylüyorlar. Ama bize yapılan düzgün bir açıklama yok. Çocukların 2 gündür ağlamaktan içleri çürüdü. Bu çocuklar okula gidecek, üniversite sınavına girecekler var, yaşadıkları travma var. Neler olup bittiğini gerçekten anlayamıyorum. Bugünkü protestomuzun sebebi de buydu. Çocuklarımızın arkasındayız. Her türlü hukuksal yola başvuracağız. Hakkımız neyse, yapılacak ne varsa yapacağız” açıklamasını yaptı.

"Bu hissiyat anlatılamaz"

Kendisinin bir çocuğu daha olduğunu anlatan Balcı, "Şu an 6 yaşında. Biz bu spora başladığımızda ona hamileydim. Ben o havuzun tribünlerinde çocuğumu emzirdim. Abisi orada spor yapsın diye küçücük bebeğimi pusetiyle taşıyarak çocuğumu emzirdim. Benim çocuğum bu sporda 7 yılını bitirdi. Her gün yılmadan, usanmadan gelip, gecenin 12’inde havuzdan çıkıp evde yatması 1’i buluyor ve sabah kalıp okuluna gidiyor. Okulda da akademik başarısı iyi bir çocuk. Ben bunu emek hırsızlığı olarak görüyorum. Bu hissiyat anlatılamaz. Çocuğum ağladı, ben ağladım. Bunun gerçekten kayda değer bir açıklaması ne? Gerçekten kayıt dışı bir şey olduğunu varsaysak bile turnuva biter, masa başında konuşulur. Çocukların apar topar, tutuklanır gibi havuzdan çıkarılması gerçekten çok üzücü” ifadelerini kullandı.

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