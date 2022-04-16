Stjepan Tomas: “Mücadele edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız”

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, matematiksel olarak küme düşmediklerini ve mücadele edip önlerindeki maçlara bakacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ilk pozisyonda kornerden gol yediklerini ifade ederek, “Ondan sonra reaksiyon gösterdik. Oyun kontrolü bizdeydi. Zor deplasmanda fırsat gelince iki üç tane pozisyonu atamazsak maçı kazanamayız. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı, 2-1 öne geçebilirdik. İkinci yarı iyi başladık, pozisyon vardı. Kırmızı karttan sonra gardımız düştü. Genel olarak bugün oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz matematiksel olarak küme düşmedik. Mücadele edeceğiz ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Gaziantep deplasmanına iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz” dedi.