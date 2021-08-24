Stefano Denswil, Trabzonspor’un 9. transferi oldu

Süper Lig’in ilk iki haftasında iki galibiyetle başlayan Trabzonspor’da, bir taraftan da transfer hareketliliği sürüyor. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen Stefano Denswil ile anlaşma sağlayarak şehre getirdi. Bu transferle birlikte Trabzonspor bu sezonki 9. transferini gerçekleştirdi.

Süper Lig’de son 5 sezonun en iyi ilk iki hafta başlangıcını yapan Trabzonspor, bir taraftan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer stoper ve sol bek mevkiilerinde oynayan 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu Stefano Denswil’i Trabzon’a getirdi.

7 yabancı 2 yerli oyuncu transferi

Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer bu sezonki 9. transferini gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, daha önce İtalya’nın Parma Kulübü’nden Gervinho ile 2 yıl, Roma’dan Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç’in Göteborg Kulübü’nden Marek Hamsik’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa’dan Koita ve Andreas Cornelius’nun ardından Siopis’i de renklerine bağlarken, son olarak Stefano Denswil’i kadrosuna katmak için oyuncuyu Trabzon’a getirdi. Bordo-mavililerin transferi gün içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Trabzonspor, yerli oyuncu transferi olarak da Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı’yı renklerine bağlamıştı.