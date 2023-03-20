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Stefan Kuntz: "Umut Nayir’i gördüğümde ona söylediğim şey; ’Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı’na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.’"
Stefan Kuntz: "Umut Nayir’i gördüğümde ona söylediğim şey; ’Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı’na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.’"
Spor 20.03.2023, 15:00
Stefan Kuntz: "Umut Nayir’i gördüğümde ona söylediğim şey; ’Ben 29 yaşında Almanya Milli Takımı’na seçildim ve Avrupa şampiyonu olabildim. Hiçbir zaman geç değildir.’"