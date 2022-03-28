banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!

Stefan Kuntz: "Türkiye’nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumunda olduğunu belirterek, “Bazı kulüplerin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim" dedi.

Spor 28.03.2022, 20:19 28.03.2022, 20:44
Stefan Kuntz: "Türkiye’nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım"

Hazırlık maçında İtalya ile Konya’da karşılaşacak olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, yeni uygulanan oyun sistemi ile ilgili, "Hocanın görevi; kendi oyuncularının özelliklerine uygun, onların becerilerine uygun olan sistemi bulmaktır. Bildiğiniz gibi ben yakın zamanda birçok oyuncumu ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimizdeki konulardan bir tanesi de işte bu sistem konusu da gündeme geldi. Şöyle bir gerçek var; Çağlar İngiltere’de, Merih Atalanta’da İtalya’da ve Ozan Kabak Norwich City’de zaten bu taktikle oynuyor. Norwich’te belki dörtlü, üçlü defans oynanıyor ama bu oyuncularımız bu oyunu, bu dizilişi zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım zaten bu taktikleri, bu formasyonu zaten kulüp maçlarında oynuyor. Zaten oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, onların da hoşuna giden bir sistem olduğu için bu şekilde. Temel eleştiri ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara ’eski sistem gibi mi oynamak istiyorsunuz?’ dedim. Herkes, ’Hayır hocam bu şekilde oynamak istiyoruz’ dedi. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki, takımınızda hiç kimse, biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil" şeklinde konuştu.

Salih Özcan’ın takıma katılış süreci

Takıma yeni katılan Salih Özcan ile ilgili soru hakkında Kuntz, "Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası oynadık. Ben kendisine olimpiyat oyunlarına da götürmek istedim; ama bana Köln’de kalmak istediğini söyledi. Çünkü fiziksel durumu hakkında bazı şeyleri değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köln’de ilk 11 oyuncusu olabilmek için bazı şeylerin düzelmesi gerektiği gerektiğini ifade etti. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirdikten sonra Türkiye için, kendisi bana telefon etti. Ben de dedim ki, tamam benim işim resmiyet kazandı. Senin işin ne olacak? diye sordum. Burada Salih’e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman kararını verme konusunda netti. O da kararını hızlı bir şekilde verdi diye söyleyebiliriz. Ailesi ona çok destek oldu. Köln Kulübü’nün de bu süreçte olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdüler" açıklamasını yaptı.

"Oyuncuları seçerken temel referans noktası performans"

Bir gazetecinin Konyasporlu Soner Dikmen’in kadroya alınmamasıyla ilgili soru üzerine Kuntz, "Soner’i alabilmek için şu an ki kadromuzdan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz?’ diyerek gazeteciye soru ile cevap verdi. Gazetecinin Berkan cevabını vermesi üzerine Alman teknik direktör, "Berkan’ı söylediniz. Berkan, Avrupa kupalarında birçok karşılaşmada oynayarak tecrübe edinmiş oyuncu ve sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter. Ben milli takım antrenörüyüm. Türkiye’nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım. Bazı kulüplerin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim. Tabii biz Konyaspor’dan bir oyuncuyu zaten davet ettik. Ama sakat olduğu için gelemedi. Biz çok fazla maç seyrettik. Çok fazla oyuncu seyrettik. Belki bazı insanların beklemediği kulüplerden, beklemediği oyuncular çağırdık. Bu yüzden burada temel referans noktası performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey Türk milli takımı için A Milli Takımı için oynamaktır ve bu bir ödül değildir. Çok fazla yoğun şekilde çalışmanın sonucudur’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19