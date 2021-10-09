Stefan Kuntz: “Takımın çıkarttığı işten memnunum“

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, beraberlik için hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak takımın çıkarttığı işten memnun olduğunu söyledi. Kuntz ayrıca önemli olanın son 3 maçta 9 puan toplamak olduklarını ifade etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, “Elbette bir zaferle ayrılmak isterdik maçtan. Bu umut verici durumlar daha fazla yükselebilirdi. Ama şuan küçük bir halde. Maç öncesinde konuşurken kendilerine şunu söyledim oyunculara. Gereke bedenen gerek ruhen her şeylerini ortaya koyarlarsa başarabileceklerini söyledim. Bunları yaptılar. Hızlı bir başlangıç yaptık. Planladığımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirdik ve golü bulduk. Bunun ardından oyun üzerindeki kontrolü kaybettik çünkü Norveç çok iyi bir pas yaptı. Alan paylaşımında çok başarılardı ve bize zorluk ürettiler. Devre arasında takımda bazı ufak değişiklikler yaptık ve bu sayede ikinci yarıda oyunu kontrol almaya başladık. Birkaç gol fırsatı da yakaladık. Tabi ki bu takım içerisinde olan bir özgüven eksikliği var. Maç içerisinde bedenen gücünüz tükenmeye başladığında Norveç birkaç şans daha buldu. Maçın geneli itibariyle beraberlikle yetinmek durumundayız“ dedi.

“Önemli olan 3 maçta 9 puan toplamak“

Yan topları ve taç atışlarını çalıştıklarını ifade eden” Kuntz, “İlk 3-4 korneri iyi savunduk ama gole sebep olan köşe vuruşunda yeterince hızlı topu engelleyemedik. Sanırım bu noktada iyileşme potansiyelimiz var. Karşı tarafın yaptığı başardı bir orta ikili mücadelede kayıp anlamına da geliyor. Dürüst olmak gerekirse teknik direktörün etkisine verilecek en doğru cevabı oyunculardan alırsınız. 3 gün içerisinde görevimi iyi bir şekilde yerine getirdim. Oyunu kanatlardan taşımak adına iyi işler çıkarttık. Oyunun son 3’te birlikte kısmında gol fırsatlarını kullanma konusunda hala gelişme alanımız var. Daha vaktimiz var ve şuanda önemli olan 3 maçta 9 puan toplamak“ şeklinde konuştu.

“Genç ve yaşlı oyuncularla denge kurmak istiyoruz“

Stat atmosferinde çok heyecanlandığını ifade eden Alman Teknik Adam, “Seyircilerin yarısının olması büyük bir keyif oldu. Fenerbahçe Stadı’nda ki seyirciler sanki tamamen doluymuş stat gibi desteklediler. Burada yapmak istediğimiz şey genç ve yaşlı oyuncular arasında denge tutturmak. İşimiz kolay olmadı. Fenerbahçe’nin kalecisini aldım deseydim herkes memnun olurdu ama şuan oynayan kaleciler bu şansı hak etti. Berkan’da ilk maçında çok iyi oynadı. Caner’i de yeniden oynattık. Hem genç hem deneyimli oynatmak gerekiyordu. Dengeyi nasıl tutturacağımı bilmeliyim“ ifadelerini kullandı.

“Takımın çıkarttığı işten memnunum“

Norveç’in iyi bir takım olduğunu söyleyen Kuntz, “Alan paylaşımında çok başarılıydılar. Bunun üzerinden ileriye bir çok top çıkarttılar. İlk golü biz attık ama devre arasından önce golü yedik. İkinci yarı kontrolü ele geçirdik ama Norveç paslarıyla bu oyunu açtı. Genel olarak sadece köşe atışlarında değil, defansımızı genel olarak beğendim. Bugün takımın çıkarttıkları işten memnunum ve gördüğümüz kadarıyla ellerinden gelen her şeyi yaptılar“ diye konuştu.

“Takımın gelişmesi için biraz daha vakit geçirmemiz gerek“

Oynanacak 4 maçın ardından takımın durumunun konuşacağını ifade eden Stefan Kuntz, “3 gün bu takımla birlikte çalıştım, çok fazla bir şey diyemiyorum. Maçları izledim daha önce ama önümüzdeki aylarda daha çok maç izleyeceğim. Yeni oyunculara bakacağım ve ona göre iyi bir kadrolarımız olacak. Milli takımla yaptığım çalışma henüz çok kısıtlı. Orta alanda paslaşma konusunda çok net paslar atamadık. Çeşitli mevkilerle alakalı bu durumla roldü. Bu pasları doğru atabilmek konusunda özgüveninde bir payı var. Ben daha hızlı bu takımın gelişmesini isterim ama biraz daha vakit geçirmemiz gerekecek“ dedi.

Kuntz son olarak Dünya Kupası’na katılmaları durumunda genel olarak genç bir kadro kuracaklarını ama önceliklerinin iyi ve kötü oyuncular arasında tercih yapmak olacağını söyledi.

Berat Özdemir: “3 maçta 3 galibiyet alıp Hollanda ve Norveç’in puan kaybını bekleyeceğiz“

Norveç ile oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında açıklama yapan Türkiye A Milli Takım futbolcusu Berat Özdemir, yıllardır hayalini kurduğu formayı giyip en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyleyerek, “Bazı zamanlar heyecanlandım. Maçları oynadıkça daha iyi olacağım. Orta saha üçlümüzle ilk defa oynadım. Hakan ve Ozan abiyi telebizyondan izliyordum. Zamanla ben oynadığımda ya da birlikte süre geçirdiğimizde daha da iletişim artacaktır. Kuntz bir Alman ekolü ve birkaç gündür birlikteyiz. Takıma çok güzel bir hava getirdi. Saha içi, saha dışı çok sağlıklı her şey. Bizde onun istediklerini sahada yansıttığımız sürece galibiyetler kaçınılmaz olacaktır. Erken golü bulduk ama sonra ister istemez orta sahada paylaşımda hata yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıttığımızda top bizde kaldı pozisyonlara girdik. Orta sahada top onlarda kalınca bir süre golü yedik. Gerçekten galip gelebilirdik. Norveç’i tebrik ediyorum güzel performans sergilediler. Hocamızın bize sağladığı bir özgüven var. Bugün gali gelebilirdik 1 puan çıkardık. Önümüzde 3 maç var. Son kalan 3 maçta 3 galibiyet alıp Hollanda veya Norveç in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Hocamız bize yapabilecekleri taktikleri antrenmanda gösterdi. Biraz daha hızlı davranıp orta açtırmayabilseydik dönen topu karşılasaydık gol yemezdik. Küçük hatalar olmazsa goller olmaz. Umarım bu hatalardan dersler çıkartırız“ dedi.