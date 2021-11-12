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Stefan Kuntz: “Duygusallığı ve disiplini birleştirmek gerekiyor“

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takım halinde duygusallığı ve disiplini birleştirmeleri gerektiğini söylerken, görevinin oynanacak olan her maçta takımını daha güçlü hale getirmek olduğunu ifade etti.

Spor 12.11.2021, 17:54
Stefan Kuntz: “Duygusallığı ve disiplini birleştirmek gerekiyor“

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takım halinde duygusallığı ve disiplini birleştirmeleri gerektiğini söylerken, görevinin oynanacak olan her maçta takımını daha güçlü hale getirmek olduğunu ifade etti.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık mücadelesine çıkacak olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör olarak müdahale edip edemeyeceklerini şeyler olduğunu belirten Kuntz, “Letonya maçında çıkan bir özgüvene etki edemezsiniz ama takımda şunu fark ettim. Başlangıçta oyuncularımızın çok sayıda maçı vardı. O yüzden bir önceki maçın analiziyle başladık. Kulüp çiplerini çıkartıp milli takım çiplerini taksınlar kafalarına. Bir önceki maçın filmini izledik ve başka neleri geliştireceğimizi konuştuk oyuncularımıza“ dedi.

“Ekip içinde benim yapamadıklarımı yapacak insanlar var“

A Milli Takım’ın teknik heyetine değinen Alman Teknik Adam, “Benim için önemli olan bütün asistanlarımın bağımsız çalışma beceresinde olmaları. Sahaya sadece koni koymayacaklar. Moritz akademi antrenörüydü, yardımcı antrenör oldu. Bundesliga’da teknik direktör olarak da çalıştı. Ekibimde Türkçe konuşan bir antrenörün olması önemliydi. Kenan ile daha önce çalışmıştık. Oyuncumdu ve aramızdaki iletişim kopmadı. Kenan’ın da kişiliğinde kendine has tarafı var. Benim gibi olan 2 tane asistan getirmiş olsaydım potansiyeli kullanamayacaktık. O yüzden ekibim içerisinde benim yapamadıklarımı yapacak insanları alıyoruz. O zaman daha donanımlı oluyorsunuz“ şeklinde konuştu.

“Duygusallığı ve disiplini birleştirmek gerekiyor“

Baskıyı istediğini belirten Kuntz, “Bu baskının altına girmek şahsi kararımdı. Bu ekibi motive etmeye gerek yok. Bunu daha öncede söyledim. Türk Milli Takım oyuncuları ülkeleri için oynamayı o kadar çok seviyorlar ki taraftarlarını mutlu etmek istiyorlar. Bu motivasyonu arttırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Duygusallığı ve disiplinliği birleştirmek gerekiyor. Hem heyecandan aklımızı kaybetmeyelim hem de dengeyi oturtalım. Önümüzdeki maç için hedefimiz bu“ ifadelerini kullandı.

“Ferdi’nin vakte ihtiyacı varsa buna saygı göstermek zorundayız“

Ferdi Kadıoğlu’nun milli takım tercihi ile ilgili sorulan soruya cevap veren Kuntz, “Ferdi’ye onun takımımızda olmasını istediğimizi gösterdik fakat aynı zamanda da karar vermek için vakte ihtiyacı varsa buna saygı göstermek zorundayız“ dedi.

“Görevim her maç için takımı daha güçlü hale getirmek“

Şenol Güneş’in baskı altındaki bir maç üzerinden ayrılması üzerine gülerek, ‘Benimde böyle gideceğimden mi endişeleniyorsunuz Şenol Güneş benzetmesiyle’ cevabını veren Stefan Kuntz, “Beni biraz tanımışsınızdır. Geçmişte olan dönemde başka antrenörler vardı. Üzerinden zaman geçti. Oyuncularda biraz değişti. Sizde istatistik okumayı biliyorsunuz. Her hücum oyuncusunu hem takım için hem milli takım için attıklarını görüyorsunuz. Benim görevim onları her maç için daha güçlü hale getirmek. Onların mümkün olduğu kadar çok pozisyona girmesini istiyorum“ diye konuştu.

“Gol atılmaması her zaman forvetlerden kaynaklanmıyor“

Oyuncuların kafasının karışmasını istemediğini belirten Alman Teknik Adam, “Çözümler nasıl olacak diye hafta boyunca çalıştık. Hücuma yönelik oyuncularımızın morallerinin yüksek olmasını istiyoruz. Antrenmanlarda çok gol atarsanız beyninize yerleşiyor. Burak bir numaralı forvet ama Serdar ve Kenan Karaman da var. Halil’de var. Bunlar gol atan oyuncular. Gol atılmaması her zaman forvetlerden kaynaklanmıyor. Diğer oyuncuların onlara asist yapması lazım. Onlar için çok sayıda şans üretmek çok önemli. Bol miktarda asist almışlarsa forvetler gol atabildiyse ona göre değerlendiririz“ şeklinde konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür’ün Cebelitarık karşısında olmayacağını ancak Karadağ mücadelesinde oynaması için ümitli olduğunu belirtti.

“Oyunculara yakın durduğunuzda bir şey anlatmak kolaylaşıyor“

Oyuncularla samimi olması ile ilgili soruya cevap veren Kuntz, “Siz bana sarılırsanız bende mutluluk hormonu salgılayacağım. Sadece Türklerde değil, Almanlar’da da var bu. Benim tecrübem her zaman oyunculara yakın durduğunuzda birine bir şey anlatma eşiği kolaylaşıyor. Kerem antrenmanda kötü bir performans gösterdi diyelim. Burada diyorum ki kalite görmedim alacağım kenara. Aramızda iyi bir ilişki varsa Kerem gelip bana ‘Ailemde hasta var, dün gece uyuyamadım’ derse antrenmandaki performansı farklı değerlendiririm. Yakınlıkla elde edilmesi gereken şeyler bu. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Benim kafamdakileri onlar daha iyi anlarsa daha iyi içselleştirirler. Antrenörün çok iyi fikri var ama takım oyuncuları diyor ki yapmamız gereken şey bu değil. Ben böyleyim ama bilmediğiniz, tahmin edebildiğinizi düşündüğüm şey çokta disiplinliyim. Doğruları konuşuyorum. Bir oyuncuya soruyorum mesela neyin, var niye iyi performansın olmadı diye. Konuşup istatistikleri ve videoyu gösteriyorum. Benim yaklaşımım bu. O sebeple yanlış anlaşılmaya gerek kalmıyor“ dedi.

A Milli Takım’ın disiplin problemi olduğunu söylemediğini ifade eden Stefan Kuntz, “İyi bir karışım bulmamız gerekiyor dedim, disiplin ve duygu arasında oyun çıkartabilmek için. Milli Takım’ın disiplin sorunu yok. Bu görevi üstleneli 5-6 hafta oldu. Birkaç maç izledim ama Süper Lig ve 1. Lig hakkında bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi’nde ve UEFA’da oynanan takımlara bakıyorum. Galatasaray, Moskova’ya karşı güçlü bir şekilde oynadılar. Lig genelinde bir şey söyleyemem. Benim görevim bambaşka bir iş. Daha çok maç izleme fırsatım ileride olacak“ diye konuştu.

“Hakan Çalhanoğlu gibi bir oyuncu olduğu için çok memnunum“

Takımdaki oyuncuların performansı ve Hakan Çalhanoğlu’na değinen Kuntz, “Kulüpteki performans ile milli performansı karşılaştıramazsınız. Kulüp içerisinde başka bir oyun anlayışı var. Orada daha iyi, daha kötü olabilir. Milli takımın kendi karakteri var. Ama burada, milli takımda oyuncularım üzerinde bir baskıda geliyor. Çünkü vatanları için oynuyorlar, çok daha iyi oynamak istiyorlar. Hakan herkese örnek olacak bir oyuncu. Onu çok esnek şekilde kullanabiliyorum. Teknik olarak esnek bir oyuncu öyle bir oyuncum olduğu için memnunum. Yarın hakanın çok iyi performans göstereceğine dair bir düşüncem var“ şeklinde konuştu.

Cebelitarık ile oynanacak maç için oyuncularına başka takımlarında desteklerine ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirten Alman Teknik Adam, “Oynadığımız maçta ne kadar çok gol atarsak başka takımlar üzerinde baskı yaparız. Onu ümit ediyorum“ dedi.

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