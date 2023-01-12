Stefan Kuntz dizinden ameliyat oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya’da dizinden ameliyat oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği duyurdu. Konuyla ilgili, TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya’da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.