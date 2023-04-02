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Stefan Kuntz, derbiyi takip etti
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.
Spor 02.04.2023, 21:07
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda karşılaşıyor. Mücadeleyi izlemek için stada gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz protokol tribününde yer aldı. Alman teknik adam, milli formayı giyen Türk oyuncuları da yakından takip etti.