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Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

Spor 26.09.2021, 18:22
Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı’nın geçen hafta anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak mesaiye başladı. Alman teknik adam Kuntz ve yardımcısı olarak göreve başlayan Koçak, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti. Almanya’dan gelen Kuntz ve Kenan Koçak’ın havaalanından direkt olarak Başakşehir Fatih Terim Stadı’na geçtiği öğrenildi.

Kuntz ve Kenan Koçak, müsabakanın ardından stattan ayrılırken basın mensuplarını selamladı.

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