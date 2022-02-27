Statta Türk bayrağının olmamasına taraftarlar tepki gösterdi

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig’de oynanan karşılaşmada stada Türk bayrağının asılmaması taraftarların tepkisine neden oldu. Görevliler tepkiler üzerine maç başladıktan 10 dakika sonra direklere bayrak astı.

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig’de Bolvadin Belediye Spor ile Ahmetli Belediye Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada statta tek bir Türk bayrağının olmaması ve bayrak direklerinin boş olmasına başta taraftarlar olmak üzere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Mücadele okunan İstiklal Marşı’nın ardından başlarken, tepkilerin ardından maç başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra bayrak direklerine Türk bayrağı çekildi.