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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Spot Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç devam ediyor)
Spot Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 31.10.2021, 19:20
Spot Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi.