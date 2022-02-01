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Sporun yıldızlarına ödül

Spora ve sporcuya desteğini her geçen gün artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalardaki farklı branşlarda Bursa’yı temsil ederek derece elde eden 34 sporcu ile 24 antrenörü düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Spor 01.02.2022, 12:23
Sporun yıldızlarına ödül

Spora ve sporcuya desteğini her geçen gün artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalardaki farklı branşlarda Bursa’yı temsil ederek derece elde eden 34 sporcu ile 24 antrenörü düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Bursa’da gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor hizmetlerine yaptığı yatırımlarının karşılığını görmeye devam ediyor. Gençlerin en az bir spor dalıyla meşgul olması ve boş vakitlerini spor yaparak geçirebilmeleri adına projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, spor kulüpleri ile sporculara desteğini her alanda sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, son olarak belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda 2021 yılı içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası turnuvalarda Bursa’yı temsil ederek derece elde eden sporcu ve antrenörleri ödüllendirdi. Atletizm, atletizm (paralimpik), basketbol, bilek güreşi, bocce, eskrim, futsal, goalball, güreş, halter, karate, kickboks, okçuluk, oryantiring, satranç ve taekwondo branşlarında mücadele eden 34 sporcu ile 24 antrenör, toplam 525 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Merinos AKKM’deki törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, spor federasyonlarının yetkilileri, belediye yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

“Yeni olimpiyat dereceleri bekliyoruz”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı çok sevdiklerini ve şehre değer verdiklerini söyledi. Bir şehrin özellikli olmasında sporun büyük payı oyduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, sporun ‘dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın’ insanları bir araya getiren en önemli olgu olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin spor konusunda iddialı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, futbol haricindeki 22 farklı branşta 52 binden fazla lisanslı sporcunun şehri başarıyla temsil ettiğini söyledi. Her evden spor potansiyeli olan gençlere Büyükşehir Belediyespor’un talip olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bir taraftan spor salonları ve sahaların sayılarını artırırken, diğer taraftan lisanslı sporcu sayımızı da artırıyoruz. Sporu tabana yayma ve altyapıyı güçlendirme çalışmalarının neticelerini alıyoruz. Hatice Kübra İlgün, Bursa’nın yetiştirdiği bir evladımız. Bursa’ya ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi başardı. Kendisinden olimpiyat şampiyonluğu bekliyorum. Sözünü de aldım. Ailesi ve antrenörüne ‘emeklerinden dolayı’ teşekkür ediyorum. Kendisinden yeni olimpiyat dereceleri de bekliyoruz” dedi.

525 bin TL ödül

Her sene düzenli olarak yapılan yaz ve kış spor okullarında sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirildiğini anlatan Başkan Aktaş, çocukların spora yönlendirilmesi noktasında önemli bir boşluğun doldurulduğunu belirtti. Her gencin en az bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmesini arzuladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, farklı ata sporları şöleni, doğa sporları ve turizm günleriyle bu hedefi desteklediklerini söyledi. 2021 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok sporcunun derece elde ederek Bursa’yı gururlandırdığını anlatan Başkan Aktaş, “Ortada emek ve heyecan varsa, Büyükşehir belediyesi olarak buna destek olduk. Önümüzdeki günlerde tüm branşlarda kulüplerimize yaklaşık 2,5 milyon TL destek dağıtacağız. Bir kulüp bünyesinde ne kadar çok alternatif branş varsa, para desteğini o kadar artıracağız. Gençlerimiz bayrağımızı göndere çektirdiler, İstiklal Marşımızı okuttular. Bu, her şeyin üstünde bir başarıdır. Sporcularımız; olimpik, paralimpik, deaflimpik ve diğer spor branşlarında aldıkları uluslararası başarılar nedeniyle bizleri gururlandırdılar. Farklı branşlarda adını göndere taşıyan 34 sporcu ile 24 antrenörümüze, toplamda 525 bin TL ödül veriyoruz” diye konuştu.

Bursa’ya 260 milyon TL’lik yatırım

Her şeyden önce geçlerin ahlaklı, vatanına, milletine, bayrağına ve devletine bağlı insanlar olması gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, yeteneklerin şehrin ve ülkenin menfaatleri için kullanılması yönünde tüm desteğin sağlanacağını açıkladı. Bursa’nın spor şehri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Yapılanı takdir etmenin yeni başarılara kapı açacağına inanıyorum. Yeni Hatice’leri hep beraber ağırlayacağız. Şehrimizi dünyaya hep beraber tanıtacağız. Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Bursa’ya gelecek. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 260 milyon TL’lik yatırımlara start vereceğiz. Bu yatırımlarla, daha fazla başarılı sporcuyu şehrimizde ağırlayacağız. Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, turnuvalarda başarı elde eden sporcuları, onlara emek harcayan aileleri ve antrenörleri tebrik etti. Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Hatice Kübra İlgün’ü ayrıca kutlayan Ala, gençlerin başarılarıyla Bursa ve Türkiye’ye katkı sunduğunu belirtti. Spora ve sporcuya her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ekibini kutlayan Ala, gençlerin önünü açacak katkıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunulacağına inandığını dile getirdi.

Tokyo Olimpiyatları’nda 57 kiloda bronz madalya kazanmayı başaran ve Bursa’ya ilk defa olimpiyat madalyası kazandırarak şehrin spor tarihine geçen Büyükşehir Belediyespor Sporcusu-Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, gecenin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Olimpiyatlarda Türkiye ve Bursa’ya madalya kazandırdığı için gururlu olduğunu anlatan İlgün, “Olimpiyatlara gitmeden önce, Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a söz vermiştim. Bronz madalya kazanınca buruk sevinç yaşadım ama olimpiyatlar zor platform. Bursa’dan çok sayıda olimpiyat madalyası kazanan sporcu çıkacağına inanıyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkeme altın madalya kazandıracağım. Benden sonra, daha güzel başarılar alacak sporcular da çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda şampiyon olarak tarih yazan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı adına konuşan Birkan Dikici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendilerine destek olan tüm yönetici ve hocalarına teşekkür etti. Kendilerini tören düzenleyerek ödüllendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da şükranlarını sunan Dikici, yeni başarıların sözünü verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından, sporcular ile antrenörlere ödülleri tek tek takdim edildi. Tören, protokol ve sporcuların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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