banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Sedat Peker'den yeni video!
Sedat Peker'den yeni video!
Şenol Güneş istifa edecek mi?
Şenol Güneş istifa edecek mi?

Sporla iç içe tatil başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 28 Haziran-3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Spor 21.06.2021, 12:28
Sporla iç içe tatil başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 28 Haziran-3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hâle getirilmesi maksadıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, 3 ve 4 haftalık dönemler halinde hafta içi ve hafta sonu şeklinde plânlandı. Yaz Spor Okullarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklara, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, tekvando, jimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta eğitimler verilecek. Yaz Spor Okulları, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde gerçekleştirilecek.

Yaz Spor Okulları ile çocukların sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefleniyor. Milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, çocukların yaz spor okulları programlarına katılımını sağlayarak, spor yaşamlarının temelini oluşturmada önemli bir adım atmalarını sağlamak için düzenlenen yaz okulları ile ilgili detaylı bilgi https://www.bursabbspor.com/content/1624032260-spor-okullari-basliyor adresinden alınabilecek.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu
banner493