Sporculardan ’Dünya Su Günü’ farkındalık mesajı

Spor camiasından birçok isim Dünya Su Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla mesaj yayınladı.

Dünya Su Günü sebebiyle spor camiasından birçok isim farkındalık oluşturmak amacıyla mesaj yayınladı. Merve Demir’in Dünya Su Günü’ne dikkat çekmek amacıyla futbol ve basketbol camiasından önemli isimlerle ‘Suyu korumak hayatı korumaktır, Suyunu israf etme, hayatı koru’ sloganıyla farkındalık çalışması yaptı. Adana Demirspor’da forma giyen genç futbolcu Yunus Akgün, Galatasaray NEF’te forma giyen Göksenin Köksal başta olmak üzere kadın ve erkek sporcular Dünya Su Günü sebebiyle mesaj verdi.