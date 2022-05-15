Sporcular deniz seviyesinden 2 bin 365 metre zirveye koşarak çıktı

Deniz seviyesinde başlayan ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde sona eren Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

18 ülkeden 618 sporcunun katıldığı zorlu yarışı bitiren sporcular yarışmanın her anında ayakta kalarak, pes etmeden hırs, inanç ve mücadele örneği gösterdiler. Finiş çizgisinde yorgunluk, yerini zirveye ulaşmanın tarifsiz hissine bıraktı.

4 farklı ve zorlu parkurda koşulan yarışın sonucunda Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Run to Sky Race ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışları başladığı coşkuyla sona erdi.

Yarışın en zor parkuru olan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race’i 21 saatte tamamlayan Kaan Tuna birinciliği elde etti. 6 aydır yarışa hazırlanan Kaan Tuna ilk kez katıldığı sky running yarışında birinci olmayı başardı.

Tahtalı Run to Sky’da kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı.

Bu yıl ilk defa yapılan 12K uzunluğundaki KemeRun parkurunda kadınlarda Hülya Kıvrak, erkeklerde Mustafa Çınar birinci olarak KemeRun tarihine adlarını yazdırdı. Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky’ın en genç koşucusu 18 yaşındaki Eren Özmen, en tecrübeli ismi ise 75 yaşındaki Peter Simpson oldu.

Türkiye turizminin başkenti Antalya, son yıllarda yapılan nitelikli spor organizasyonları ile spor turizminin de başkenti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Birbirinden keyifli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Antalya’nın Kemer ilçesi, bu hafta sonu yine hırs ve mücadele dolu bir yarışa ev sahipliği yaptı.

Zirvede evlilik teklifi

Tahtalı Dağı’nın zirvesinde biten 27k uzunluğundaki yarışı tamamlayan sporculardan Melih Önyer, finiş çizgisinde bekleyen sevgilisine sürpriz yaparak evlenme teklif etti.

Tahtalı dağının eteklerinde zorlu coğrafya ve değişen hava koşulları altında koşulan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race’i 21 saat boyunca verdiği mücadelenin ardından ilk sırada bitiren isim Kaan Tuna oldu. Kaan Tuna böylece kariyerinde katıldığı ilk ultra skyrunning yarışında birinci olma başarısı gösterdi.

Efsanelere konu olan Tahtalı dağının eşsiz manzarası ve doğası eşliğinde koşulan 65 km uzunluğa 4300 metre irtifa kazanımına sahip olan Berg Sky Race’de birinciliği Aleksandr Strukov göğüsledi.

Dünya’nın en güzel 10 plajından biri olan Çıralı sahilinden başlayıp 2365 metre yüksekliğindeki Tahtalı dağının doruk noktasında tamamlanan 27 kilometrelik Run to Sky yarışında finiş çizgisini ilk gören isim Zülfü Karabulut oldu. Aynı zamanda kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı.

Bu yıl ilk defa eklenen KemeRun toplamda 12 kilometre mesafe 400 metre irtifa kazanımına sahip. Kemer’in benzersiz doğasını, tarihini ve köklü kültürünü yakından tanıma fırsatı veren KemeRun etabının ilk birincisi olarak erkeklerde Mustafa Çınar ve Hülya Kıvrak tarihe geçti.

Dört yarışın erkekler ve kadınlar genel klasman ilk 3’leri ise şu şekilde oldu:

Ultra Sky (113 K) Erkekler İlk 3

1. Kaan Tuna- 21:42:22 (21 saat 42 dakika 22 saniye)

2. Erkan Yıldız - 25:31:39 (25 saat 31 saniye 39 dakika)

3. Osman Göğebakan - 26:07:28 (26 saat 7 dakika 28 saniye)

Ultra Sky (113 K) Kadınlar 1.si

1. Irina Masanova 21:55:28 (21 saat 55 dakika 28 saniye)

Berg Sky Race (65 K) Erkekler İlk 3

1. Aleksandr Strukov - 09:56:46 (9 saat 56 dakika 46 saniye)

2. Stanislav Frenkel - 09:58:43 (9 saat 58 dakika 43 saniye)

3. Hikmet Karakaya - 10:26:30 (10 saat 26 dakika 30 saniye)

Berg Sky Race (65 K) Kadınlar 1.si

1. Hacer Uslu - 13.38.58 (13 saat 38 dakika 58 saniye)

Tahtalı Run to Sky (27 K) Erkekler İlk 3

1. Zülfü Karabulut - 03:41:47 (3 saat 41 dakika 47 saniye)

2. Samet Uysal - 04:08:25 (4 saat 8 dakika 25 saniye)

3. Özgür Tetik - 04:12:46 (4 saat 12 dakika 46 saniye)

Tahtalı Run to Sky (27 K) Kadınlar İlk 3

1. Ekaterina Ryazanova- 03:52:56 (3 saat 52 dakika 56 saniye)

2. Nuray Bulut - 04:43:16 (4 saat 43 dakika, 16 saniye)

3. Alisa Prokhorova - 04:59:36 (4 saat 59 dakika 36 saniye)

KemeRun (12 K) Erkekler İlk 3

1. Mustafa Çınar - 00:59:16 (59 dakika 16 saniye)

2. Hasan Akdoğan - 01:00:01 (1 saat 1 saniye)

3. Aykut Kırsay - 01:01:36 (1 saat 1 dakika 36 saniye)

KemeRun (12 K) Kadınlar İlk 3

1. Hülya Kıvrak - 01:14:52 (1 saat 14 dakika 52 saniye)

2. Cevriye Akkurt - 01:20:52 (1 saat 20 dakika 52 saniye)

3. Cemile Aksu Algan - 01:27:01 (1 saat 27 dakika 1 saniye)