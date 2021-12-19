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Spor yorumcusu Haldun Domaç, Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Giresun Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan kitapseverler, 20’den fazla söyleşi ve 70’den fazla imza günü ile sevdiği yazarlar ile buluşma fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda spor yorumcusu Haldun Domaç, söyleşi ve imza gününde ‘Böyle Tesadüf Olmaz’ kitabıyla okurları ile buluştu.

Spor 19.12.2021, 11:41
Spor yorumcusu Haldun Domaç, Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu

Giresun Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan kitapseverler, 20’den fazla söyleşi ve 70’den fazla imza günü ile sevdiği yazarlar ile buluşma fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda spor yorumcusu Haldun Domaç, söyleşi ve imza gününde ‘Böyle Tesadüf Olmaz’ kitabıyla okurları ile buluştu.

Giresun Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan kitapseverler, sevdikleri yazarların imza günlerine ve söyleşilerine de katılma fırsatı yakalıyor. Spor yorumcusu Haldun Domaç, ’Böyle Tesadüf Olmaz’ kitabıyla okurları ile buluştu. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Haldun Domaç, Türk futbolunu, Giresunspor’u ve kitabını anlattı.

Giresun’un okuyan bir kent olduğunu ve bir Giresunlu olarak burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Eden Domaç, Giresunsporla ilgili değerlendirmelerini de anlattı.

"Giresunspor ilk yarıda kalan 2 maçtan, 1’ini kazanmalıdır"

Giresunspor’un, Süper Lig’e yeni yükselen bir takım olmasına rağmen son haftalarda çıkışını sürdürdüğüne dikkat çeken Domaç, “Lige iyi başlayamamış olsa da son haftalardaki başarısıyla Giresunspor şu an iyi bir yerde. Lige yeni çıkan takımları her zaman ayrı bir yere koyarız. Yeni kurulmuş bir takımda her zaman bir takım sıkıntılar olacaktır. Ancak, yönetimin, teknik yönetimin arkasında durması, istikrara önem vermesi, teknik yönetimin de mücadele, fizik, kondisyon, oyuna tutunma yönünde ortaya koymuş olduğu performans takdir edici. Şu ana kadar toplanan 22 puan var. Geçen sezon 2 maç fazlasıyla 40 puan olan takım küme düştü. Demek ki bu sezon 42 puanı yakalayabilen lige tutunabilir. Bu şu anlama geliyor; ilk yarıya kadar 2 maç kaldı. Bu maçlardan Giresunspor birini bile kazansa 25 puan toplamış olacaktır. Bu puan ilk yarı için iyi bir puandır. Giresunspor bu iki maçın birini Başakşehir ile deplasmanda, diğerini Hatayspor ile kendi sahasında oynayacaktır. İkisi de güçlü rakipler ancak, Giresunspor güçlü rakipleri devirebilme becerisine sahip bir takımdır” diye konuştu.

“Süper Lig, süper kent demektir"

Süper Lig’de bulunmanın süper kent anlamına da geldiğini aktaran Domaç, “Önemli olan bu sezon ligde kalabilmektir. Ligde kalıcı olabilmek için yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftar bir olabilmelidir. Bu kentin takımına sahip çıkması gerekmektedir. Bu ana kadar sahip çıkıyor görüntüsü var ama daha fazla sahip çıkılmalıdır. Şunu bilmeliyiz; Süper Lige çıkmak demek, süper kent olmak demektir. Süper kent olmaya devam etmek için takıma sahip çıkmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Spor yorumcusu, gazeteci, yazar Haldun Domaç, söyleşi sonrası ‘Böyle Tesadüf Olmaz” isimli kitabını imzaladı.

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