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Spor turizminde son dakika rezervasyonları

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan, kış kamp döneminin korona virüsün seyrine bağlı olduğunu belirterek, "Takımların gelme durumu hepsi son dakika. Antalya’da futbol kampı için belirli yerler doldu, belirli yerlerde rezervasyonlar daha iyi. Son dakikada gelenler olabilir, pandemiye göre şekilleniyor" dedi.

Spor 04.01.2022, 10:59
Spor turizminde son dakika rezervasyonları

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan, kış kamp döneminin korona virüsün seyrine bağlı olduğunu belirterek, "Takımların gelme durumu hepsi son dakika. Antalya’da futbol kampı için belirli yerler doldu, belirli yerlerde rezervasyonlar daha iyi. Son dakikada gelenler olabilir, pandemiye göre şekilleniyor" dedi.

Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli spor kamp destinasyonlarından Antalya’da pandeminin etkisi devam ediyor. Pandemiye rağmen doluluk oranının üst seviyede olduğu kentte, birçok takım ise son dakika rezervasyonları yaptırıyor. Geçtiğimiz yıla oranla daha hareketli olan sektörde, Rusya, Ukrayna Almanya, Danimarka gibi ülkelerden futbol takımları kampa geliyor. Futbolun yanında basketbol, yüzme ve voleybol takımları da son dönemde kentte kamp yapmayı tercih ediyor.

Recep Şamil Yaşacan, ocak, şubat ve mart aylarında yapılması planlanan kamp dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşacan, spor turizmini pandeminin bile durduramadığını sadece yavaşlattığını söyledi. Antalya’nın spor kampları için dünyanın ve Türkiye’nin en uygun bölgelerinden biri olduğunun altını çizen Yaşacan, “Antalya’da futbol sezonu var şu anda. Özel sektöre ait 200 futbol sahası var. Golf sahalarımız mevcut. Kano, rugby, bisiklet takımları, yüzme, voleybol, basketbol, judo, tekvando gibi takımlar var. Antalya şu anda kış kampı konumunda” diye konuştu.

"Son dakika rezervasyonları çoğunlukta"

Pandemi nedeniyle futbol takımlarının kamplarını kestirebilmenin zor olduğunu dile getiren Yaşacan, “Son dakika rezervasyonları çoğunlukta şu an. Hiç kimse net olarak ülkesinde pandemi nedeniyle kapanma olacak mı olmayacak mı bilmiyor. Avrupa, BDT ülkelerinin takımlarının şu anda rezervasyonları var, geleceklerini söylüyorlar. Eskisi gibi çok takım gelmese bile eskiye yakın kamp dönemi olacak. Yavaş değiliz ama çok da hızlı değiliz. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Estonya, Litvanya, Özbekistan, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Çekya, Slovenya, Polonya gibi ülkelerden takımlar var. Ayrıca İsviçre, Almanya, Danimarka’dan takımlarımız var. Ama hepsi son dakika. Antalya’da futbol kampı için belirli yerler doldu, belirli yerlerde rezervasyonlar daha iyi. Son dakikada gelenler olabilir, pandemiye göre şekilleniyor. Ne olacağını bilemiyoruz” dedi.

"Pandemi süreci herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor"

Gelecek olan bazı takımlardan bahseden Yaşacan, “Dinamo Kiev, Shaktar Donetsk, Dinamo Moskova, Kızılyıldız gibi takımlar geliyor. Açık olan ülkelerin bütün büyük takımları bize kampa gelecek. Pandemi süreci herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor” ifadelerine yer verdi.

"Kapalı spor salonu desteği lazım"

Antalya’nın sadece sportif altyapısı değil, konaklama, iklim ve ulaşım gibi konularda avantajlar sağladığını dile getiren Şamil Yaşacan, “Kano grupları, basketbol, voleybol, yüzme takımları bölgeye geliyor. Bu noktada kapalı spor salonlarının sayısı artarsa daha çok kamp organizasyonu olacaktır. 10 tane daha büyük salon yapılırsa daha iyi olur. Çünkü gelen takımlar birbirleri ile antrenman maçı yapmak ister. Bir salon ile olmuyor. Neden futbolda bir numarayız? Çünkü 200 sahamız var. Çok takım gelince, çok maç oluyor. Takımlar tercih ediyor. Bölgemizde yarışmalar, turnuvalar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Spor turizmi ülkemizin tanıtım yüzüdür"

Spor turizminin ülkemiz için çok önemli olduğunu vurgulayan Yaşacan, "Spor turizmi ülkemizin tanıtım yüzüdür. Takımlardaki bir ünlü oyuncu öz çekim yapıp paylaşıyor, ne oluyor dünyanın her yerine tanıtım oluyor. Ülkelerine kar yağarken sporcu güneşli bir havada fotoğraf çekiyor. Spor turizmi erken rezervasyona katkı veriyor. Bu paylaşımı gören Antalya’da tatil yapmak istiyor, spor turizminin güçlü bir tanıtım gücü var” açıklamasını yaptı.

"2-3 yıl içinde kamp için Avrupa’ya takımımız gitmeyecek"

Eskiden Türk takımlarının yurt dışı kampına gittiğini aktaran Yaşacan, “Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda’ya kampa giderdi. Şimdi Bolu, Erzurum, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar’da yaz kamp tesislerimiz var. Yaz kamplarında Avusturya ve İsviçre’ye rakip olduk. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde hiçbir Türk takımı Avrupa’ya kampa gitmeyecek. Bizim Türk takımlarımızı oradaki turnuvalara özel olarak çağıracaklar. Artık bizimle yarış etme şansları yok. Altyapılarımızı oturtursak spor turizmi konusunda hiçbir ülke bizimle yarışamaz. Devletimiz zaten gereken desteği veriyor, özel sektör bir tesis yaparken spor turizmine göre çalışma yapması gerekir” ifadelerine yer verdi.

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