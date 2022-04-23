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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Göztepe, matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Göztepe, matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.
Spor 23.04.2022, 18:01
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Göztepe, matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.