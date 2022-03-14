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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: “İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız”
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Spor 14.03.2022, 10:21
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.