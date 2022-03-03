Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor maç hakemi Zorbay Küçük

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak diğer maçların hakemleri ise şöyle:

4 MART CUMA

20:00 Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol

5 MART CUMARTESİ

16:00 Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19:00 İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan

6 MART PAZAR

16:00 VavaCars Fatih Karagümrük – Altay (Sarper Barış Saka)

19:00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

19:00 Fraport TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

7 MART PAZARTESİ

20:00 Yukatel Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Gaziantep FK – Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)

20:00 Beşiktaş – Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)