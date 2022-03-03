Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor maç hakemi Zorbay Küçük
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak diğer maçların hakemleri ise şöyle:
4 MART CUMA
20:00 Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol
5 MART CUMARTESİ
16:00 Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
19:00 İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan
6 MART PAZAR
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük – Altay (Sarper Barış Saka)
19:00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
19:00 Fraport TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)
7 MART PAZARTESİ
20:00 Yukatel Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)
20:00 Gaziantep FK – Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)
20:00 Beşiktaş – Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)