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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Spor 18.01.2022, 18:32
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.