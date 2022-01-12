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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık’ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık’ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Spor 12.01.2022, 15:06
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakeşhir – Konyaspor müsabakası Ahmet Çalık’ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.