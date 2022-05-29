Spor Toto Süper Lig’e çıkacak son takım perşembe günü belli olacak

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalistleri bugün oynanan maçların ardından belli oldu. Finale yükselen Bandırmaspor ile İstanbulspor, perşembe günü Spor Toto Süper Lig’e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig’de bugün tamamlanan Play-Off yarı final müsabakalarının ardından rakiplerini eleyen Bandırmaspor ile İstanbulspor finale yükseldi. Spor Toto Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı Bandırmaspor - İstanbulspor Pay-Off final karşılaşması 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.