Spor Toto Süper Lig’de son haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Mayıs Cuma

20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek

19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık