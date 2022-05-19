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Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Spor 19.05.2022, 11:46 19.05.2022, 11:58
Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı yarın, 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Antalyaspor ile Galatasaray ve Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Beşiktaş da evinde Konyaspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında programı şöyle:
Yarın
- 20.00 F.T. Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol
- 20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
- 21 Mayıs Cumartesi
- 16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
- 16.00 D.G. Sivasspor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 19.00 Beşiktaş - İ.H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
- 19.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
- 22 Mayıs Pazar
- 16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
- 16.00 V. Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
- 19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek
- 19.00 A. Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık