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Spor Toto Süper Lig’de fikstür 4 Temmuz’da belli olacak
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu.
Spor 01.07.2022, 18:43
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.
TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS’tan canlı olarak yayınlanacak.