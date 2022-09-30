Spor Toto Süper Lig’de 8. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 8. hafta heyecanı Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 8. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Bu hafta derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray da lider Adana Demirspor’a konuk olacak. Hafta Fatih Karagümrük - İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.
Spor Toto Süper Lig’de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
17.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
2 Ekim Pazar
14.30 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Erkan Özdamar
14.30 Corendon Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
3 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan