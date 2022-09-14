Spor Toto Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 16, 17 ve 18 Eylül’de oynanacak 7. hafta müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalarken, Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan atamalara göre Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

16 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi

17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

18 Eylül Pazar

17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor: Sarper Barış Saka

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek