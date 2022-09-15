banner596

banner547

Son Dakika

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Spor 15.09.2022, 10:19
Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında heyecan yarın, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış günü 2 maç ile başlayacak. Galatasaray, Konyaspor’u, Hatayspor ise Kayserispor’u konuk edecek. Beşiktaş da deplasman İstanbulspor’a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Konyaspor

20.00 A.Hatayspor - Y.Kayserispor

17 Eylül Cumartesi

17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş

20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Eylül Pazar

17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
20
az bulutlu