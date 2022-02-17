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Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor 17.02.2022, 14:02 17.02.2022, 14:16
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Şubat’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu, bu hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
- 20.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- 20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
- 19 Şubat Cumartesi
- 13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
- 19.00 Beşiktaş - Altay: Volkan Bayarslan
- 20 Şubat Pazar
- 13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
- 16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor: Mert Güzenge
- 16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
- 19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor: Yasin Kol
- 21 Şubat Pazartesi
- 20.00 Göztepe - Galatasaray: Arda Kardeşler