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Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu istatistikleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda en çok gol atan takım 73 golle Fenerbahçe olurken, en az gol yiyen ekipleri ise Trabzonspor ile Başakşehir. Beşiktaş ve Fatih Karagümrük de gördükleri 10 kırmızı kartla ligin en hırçın takımları unvanlarıyla dikkat çekti.

Spor 23.05.2022, 15:00
Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonu istatistikleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda en çok gol atan takım 73 golle Fenerbahçe olurken, en az gol yiyen ekipleri ise Trabzonspor ile Başakşehir. Beşiktaş ve Fatih Karagümrük de gördükleri 10 kırmızı kartla ligin en hırçın takımları unvanlarıyla dikkat çekti.

Süper Lig’de bu sezon 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022 sezonunda en çok süre alan oyuncu, takımların galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de belirlendi.

En çok süre alan ilk 4’te 3 kaleci yer alıyor

Fatih Karagümrük’ün deneyimli eldiveni Emiliano Viviano ve İH Konyasporlu Guilherme, ligde tüm maçlarda yer alarak takımlarının başarısı için ter döktü. Viviano, 3 bin 420 dakika sahada kalırken, Guilherme 3 bin 417 dakika forma giydi. Bu isimleri, 37 maçta iki kaleci takip etti; Ruud Boffin ve İbrahim Sehic. Söz konusu eldivenler 3 bin 330 dakika şans buldu.

İç sahada Konya, dışarıda Trabzonspor

Sezonu 68 puanla 3. tamamlayan Konyaspor, iç sahada topladığı 43 puanla bu alanda en başarılı iki takımdan biri olurken, 13 galibiyetle de zirvede yer aldı. Şampiyon Trabzonspor ile Başakşehir, evlerinde 12 galibiyet elde etti. Deplasmanda en fazla galibiyet alan takım ise 11 galibiyetle Trabzon temsilcisi. Fenerbahçe ve Alanyaspor da dış sahada 10 galibiyete imza attı.

Gol kralı; Umut Bozok

Sezonu 53 puanla 11. sırada kapatan Kasımpaşa, 67 golle (Alanyaspor ile birlikte) ligin en golcü 3. takımı oldu. Umut Bozok, attığı 20 golle hem takımına önemli katkı sağladı hem de gol krallığını zirvede tamamladı. Hatayspor’dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirsporlu Mario Balotelli, sezonu 18 golle bitirdi.

Süper Lig tarihinin gol rekoru kırıldı

Bu sezon oynanan 380 maçta toplam 1067 gol atıldı. Dakika bazında gol sayılarında en fazla gol, 90+’larda geldi (69 gol). Ligde en çok gol 52 ve 70. dakikalarda (17) atılırken, 30, 31, 41, 43, 53 ve 88. dakikalarda da takımlar 16 gol buldu. Toplamda atılan 1067 golün 755’i ayakla, 162’si kafayla kaydedildi. 25 golün kendi kalesine atıldığı sezonda 125 gol penaltıdan geldi. 27. haftada oynanan 10 maçta fileler toplam 44 defa havalanırken, bu sayı Süper Lig tarihine rekor olarak geçti. Fenerbahçe ve Gaziantep FK, 10 penaltı golüne, Sivasspor da 15 kafa golüne imza attı.

En golcü takım Fenerbahçe

Sezonu 73 puanla ikinci tamamlayan Fenerbahçe, 73 golle de ligin en golcü takımı oldu. Sarı-lacivertliler, 53 golü ayakla, 10 golü kafayla attı. Trabzonspor, 69 golle bu alanda ikinci sırada yer alırken, Alanyaspor ve Kasımpaşa da 67 golle, ligin en skorer diğer takımları.

En hırçın takımlar, Beşiktaş ve Karagümrük

Bu sezon toplam 1520 sarı kart çıkarken, takımlar 93 kez de kırmızı kart gördü. Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, 10 kırmızı kartla en hırçın takımlar. 94 defayla en fazla sarı kart gören ekip olan Kasımpaşa’yı, 91 sarı kartla Beşiktaş ve 90 kartla Göztepe takip etti.

3 bin 265 oyuncu değişti

3 bin 265 oyuncu değişikliğinin yaşandığı sezonda, Antalyaspor 180 defa ile en fazla oyuncu değişikliği yapan takım oldu. Kırmızı-beyazlıları, 178 oyuncu değişikliğiyle Çaykur Rizespor ve 174 kezle Fenerbahçe, Galatasaray ve Kayserispor izledi.

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
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