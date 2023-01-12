Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligin 19. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Galatasaray - Hatayspor: Kadir Sağlam

14 Ocak Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Adana Demirspor - Ankaragücü: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

15 Ocak Pazar

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor: Ali Palabıyık

16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz