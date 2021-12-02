Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 4, 5 ve 6 Aralık’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Lider Trabzonspor, Adana Demirspor ile sahasında mücadele edecek. Galatasaray, Altay’ı; Fenerbahçe de Çaykur Rizespor’u konuk edecek.
Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
4 Aralık Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 Galatasaray - Altay
5 Aralık Pazar
13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor
16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir
16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
6 Aralık Pazartesi
20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK