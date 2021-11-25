Spor Toto Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri açıkladı
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta heyecanı yarın, cumartesi, pazar ve pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Adana Demirspor - Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir - Altay karşı karşıya gelecek. Hafta Göztepe - Fenerbahçe mücadelesiyle sona erecek. Haftanın hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir - Altay: Ümit Öztürk
27 Kasım Cumartesi
13.30 FT Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar
13.30 Gaziantep FK - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 V. Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 ÖK Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Mete Kalkavan